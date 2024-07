Perché le squadre di Serie B fanno poco mercato? La colpa è anche dei diritti tv

Il mercato di Serie B non decolla. Qualche ufficialità qua e là - Henry al Palermo tra gli affari più importanti - ma le operazioni sono molte meno rispetto alle sessioni precedenti. Dietro a queste difficoltà c'è un nodo legato ai diritti tv: il programma delle prime quattro giornate del campionato 2024/25 è già stato definito, ma

- A meno di un mese dall'inizio del campionato - si parte il 16 agosto con Brescia-Palermo - le telecamere sulla Serie B sono ancora spente. Il presidente Mauro Balata non si allarma e rimane fiducioso e tranquillo: "Troveremo una soluzione serena nel contesto di un sistema che sposta risorse dai campionati nazionali a quelli internazionali - ha detto durante la presentazione dei calendari -- Andata deserta la prima asta, è stato proposto anche di creare un canale della Lega ma la richiesta non è stata accolta: secondo quanto filtra. Considerando i 3 milioni di Helbiz, si parla di -13 milioni di euro rispetto al contratto precedente., per una Serie B che, a oggi, non fa gola alle tv e fatica a fare mercato.