Con Luciano Zauri alla guida della Prima Squadra, il Pescara è pronto ad abbracciare 4 Primavera, tutti classe 2000. Come scrive Il Centro, sono pronti a fare il salto Andrea Marafini, difensore centrale; Marco Camilleri, centrocampista; Fabian Pavon e Gennaro Borrelli, attaccanti. Quest'ultimo, in stagione, ha realizzato 18 gol in 23 presenze.