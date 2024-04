Playoff e Playout Serie B: i gol in trasferta valgono doppio? Tempi supplementari o rigori? Il regolamento

dirappresentano l'ulteriore prolungamento della stagione che fa seguito alla conclusione del campionato regolare.Da una parte le squadre che sognano la terza e ultima promozione in Serie A, dall'altra quelle chiamate ad evitare una dolorosa retrocessione in Serie C: tra maggio e giugno, in cadetteria si tirano ulteriormente le somme in partite secche o match di andata e ritorno non adatte ai cuori deboli.Un altro fattore che rende avvincente Playoff e Playout è il numero di reti segnate dall'una o dall'altra formazione in gioco, obbligate a prevalere sulle rispettive avversarie in termini realizzativi per poter avere la meglio.

Vediamodi ognuna delle due appendici stagionali.Il regolamento dei Playoff di Serie B relativo ai gol in trasfertaCosì come per i Playoff,I Playoff di Serie B prevedono tre fasi:

Nel turno preliminare in caso di parità al 90' si va ai tempi supplementari, ma non sono previsti i rigori: a qualificarsi alle semifinali, infatti, se al 120' il risultato non dovesse cambiare è la squadra meglio classificatasi in campionato.Nelle semifinali, non essendoci la regola dei gol in trasferta e non essendo previsti nemmeno i supplementari, anche in questo caso a volare in finale sono le due squadre che si sono classificate meglio in campionato.In finale, se al termine dei 180 minuti tra andata e ritorno le due squadre hanno segnato lo stesso numero di goal, ad essere promossa in Serie A è la meglio classificata in campionato. Se nella stagione regolare le due squadre hanno ottenuto lo stesso numero di punti, allora si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Il Playout di Serie B si gioca tra la quartultima (o diciassettesima) e quintultima (sedicesima) del campionato:Se al termine della doppia gara il numero di reti segnate le fa risultare in parità - non valendo la regola del gol in trasferta - a salvarsi è la squadra meglio classificatasi nella stagione regolare.Nel caso in cui le due squadre del Playout hanno concluso il campionato a pari punti, allora si va ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.