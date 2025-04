Getty Images

Premier LIVE: alle 15 il Liverpool cerca l'allungo, in campo il Chelsea di Maresca. Poi Newcastle-United

Redazione Calciomercato

57 minuti fa



Il Liverpool ha l’opportunità di allungare in vetta alla classifica dopo il pareggio dell’Arsenal. Prosegue la 32ª giornata di Premier League con le sfide della domenica. La formazione guidata da Arne Slot può consolidare il primato e avvicinarsi sensibilmente al titolo di campione d’Inghilterra. Alle 15:00, i Reds scenderanno in campo ad Anfield contro il West Ham, mentre in contemporanea il Chelsea ospita l’Ipswich a Stamford Bridge e il Wolverhampton accoglie il Tottenham.



A completare il quadro della giornata sarà la sfida delle 17:30 tra Newcastle e Manchester United, con i Magpies impegnati nella lotta per un posto in Champions League.