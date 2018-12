dove si possono vedere i risultati e le immagini, azioni e gol, delle altre partite del turno di Champions. Si possono vedere è parola grossa...quel che viene proiettato sui maxi tabelloni è qualcosa di super sfocato e molto faticosamente percepibile all'occhio umano. Pazienza, un attimo e qualcuno metterà a fuoco, girerà la rotellina o il cursore o interruttore o quel che sia e così darà ai 50 mila dell'Olimpico stadio stasera un servizio dovuto e decente.Nessuno fa nulla, non frega niente a nessuno, nessuno trova particolarmente inconsueto che un servizio per chi va allo stadio sia un servizio di schifo. Ed è una piccola riga del più grande libro degli stadi italiani da schifo.Uguali, al massimo imbellettati. Io non ci vado più, se non in rare occasioni. Li diserto, lascio perdere. Come fa il 95% della popolazione italiana e ormai la gran maggioranza della popolazione tifosa. Prezzi da teatro, di gala. Attrezzature da taverna. Servizi da stamberga. E accesso agli stadi un mix tra aeroporto inefficiente e ministero presidiato da burocrazia occhiuta., una volta era un bello stadio. Ora è un fortino in una fossa di acqua e vento.: stadi che sono una miscela tra archeologia industriale ed edilizia da socialismo reale. Roma, il non stadio: qui la partita da una curva all'altra porta non si vede. Si intuisce, la si legge dalle mosse della gente sull'opposto spalto. E' come stare al cinema e interpretare quel che succede dal labiale degli attori sullo schermo perché non c'è audio., sta meglio Ercolano sepolta dal Vesuvio che il San Paolo. E non è una battuta.. Ma difficile arrivare, parcheggiare, scomodo il sedersi e anche qui, quanto a servizi a chi ci va, siamo sotto i livelli di ogni accettabile standard...dio non voglia ti tocchi usufruire dei bagni in uno stadio di calcio italiano.. Non a caso pensato e costruito prima che maturasse e si organizzasse un popolo del "No Stadio".Con l'eccezione di quello della Juventus il livello degli stadi di calcio italiani è...come se usassimo oggi automobili senza aria condizionata, servosterzo e con i finestrini che vanno su e giù a manovella.ci siamo narrati e ci siamo convinti e ora ci giuriamo che fare, costruire, appaltare, cantierare (la qualunque, stadi compresi) è tangente e mazzetta. Ce ne siamo convinti non senza ragione, molto molto spesso è così. Costruire è tangente e mazzetta è più la regola che l'eccezione. Ma nella (volontaria?) (congenita?) (popolare?) collettiva incapacità di costruire e fare senza mazzette e tangenti si è scelto di non fare e non costruire. E' la prima risposta al perché stadi diventati di schifo sono ancora lì.il Potere sbaglia sempre ed è sempre maligno. Quindi chi decide è cattivo.gente ha sempre ragione! Ma quello era...il cliente! La gente ha giustamente sempre l'ultima parola. Ma che abbia sempre ragione è smentito quasi in ogni capitolo di ogni libro di storia.tra il corretto e sacrosanto principio per cui ogni opinione è libera e la scorretta e deleteria follia per cui ogni opinione vale uguale., basta andarli a prendere, qualcuno li nasconde.e quello più forte di tutti che la nostra società ha sviluppato: il Potere, il Poterissimo di ciascuna porzione di interessi di bloccare l'altra porzione e così via, ad agganciatissima ed immobile catena.sono ancora lì e per arrivare ai perché non l'abbiamo presa per nulla larga.