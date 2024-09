Prime pagine 10 settembre: "Italia, bene così". "Milan, Theo e Leao perdonati" e "David, Juve e Inter ultimo sgarbo"

La vittoria dell'Italia contro Israele e le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria degli Us Open dominano le prime pagine deiin cui, comunque, c'è molto spazio per la nostra Serie A.La seconda vittoria del nuovo corso di Luciano Spalletti compatta i media. Secondo la Gazzetta dello Sport, per il Corriere dello Sporte per TuttosportOcchio in casadella Gazzetta con il caso Theo Hernandez e Rafael Leao che è ufficialmente rientrato:contro il Venezia.

Questi e molti altri titoli nella nostra gallery con tutte le prima pagine dei quotidiani, sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi, martedì 10 settembre.

Infine spazio al Derby d'Italia di mercato fra Juventus e Inter per il colpo a parametro zero Jonathan David con la sfida che, secondo Tuttosport, si accende sempre più fra Giuntoli e Marotta: