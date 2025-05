Como-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Como-Inter + maggiorate ed esclusive

Domani sera, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’. La gara, valevole per il 38º turno di Serie A, si giocherà al Sinigaglia di Como e si preannuncia aperta e combattuta. La squadra di Cesc Fabregas, infatti, è reduce da sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette gare giocate. L’Inter invece, ha pareggiato in casa con la Lazio, compromettendo la corsa allo scudetto: a novanta minuti dalla fine del campionato, i nerazzurri sono ancora a meno uno dal Napoli capolista. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Simone Inzaghi gode dei favori del pronostico per la vittoria, con una media di 1.60. La vittoria del Como, invece, è quotata oltre 4 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandissime difficoltà che troverà la squadra di Cesc Fabregas. Prima di scoprire il nostro pronostico su Como-Inter, vi presentiamo la maggiorata selezionata dai nostri esperti:

Il nostro Pronostico Como-Inter sul vincente: il consiglio dell'esperto

A mio avviso e vista l’alta posta in palio, l’Inter batterà il Como. Nonostante la squadra di Cesc Fabregas sia reduce da un grandissimo momento, i nerazzurri hanno motivazioni maggiori e proveranno a vincere sperando di ricevere buone notizie dal Maradona. Una vittoria sarebbe anche importante per arrivare nel migliore dei modi alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Como-Inter? Ecco le quote

Per Como-Inter ci aspettiamo una sfida vivace e combattuta, con alte probabilità di assistere a numerosi gol. Da una parte c'è il Como, una delle rivelazioni del campionato, reduce da un pareggio a Verona dopo una striscia di sei vittorie consecutive. Dall’altra, l’Inter di Simone Inzaghi, che sogna ancora lo scudetto, nonostante il pareggio con la Lazio abbia complicato la corsa al ventunesimo titolo. Alla luce di questo scenario, i

Quote Como Inter Over/Under

Il nostro Pronostico Como Inter Gol Sì/No

La partita del Sinigaglia sarà aperta: entrambe le squadre proveranno a segnare per portare a casa i tre punti. Il Como non ha perso nessuna delle ultime otto gare giocate e proverà a chiudere al meglio il proprio campionato. Entrambe le squadre puntano sulle proprie stelle: il Como si affida a Nico Paz, l’Inter a Marcus Thuram.

Ci aspettiamo una gara aperta e combattuta, in cui entrambe le squadre attaccheranno per segnare e vincere. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Como-Inter senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Como-Inter tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 38esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato e sulle coppe europee:

Como-Inter: i precedenti

Statistiche Como Inter

Como e Inter si sono sfidate 36 volte tra Serie A e Coppa Italia. I nerazzurri hanno vinto ben 24 precedenti. La squadra di Simone Inzaghi ha conquistato la gara d’andata: al San Siro, l’Inter si è imposta 2-0 grazie ai gol di Carlos Augusto e Marcus Thuram. Le vittorie del Como sono sei e l’ultima è datata 15 dicembre 1985. I pareggi, infine, sono 6.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Como-Inter, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

L’Inter non ha perso nessuna delle ultime cinque partite giocate.

In cinque delle ultime sei partite disputate, il Como è stata la prima squadra a segnare.

In quattro delle ultime cinque partite giocate, l’Inter ha chiuso in vantaggio il primo tempo.

In otto delle ultime dieci partite giocate dal Como si è registrato un Under 10,5 Corner.

