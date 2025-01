Lazio-Real Sociedad pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Over 0.5

1.05 8.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di Snai sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Lazio-Real Sociedad: confronto quote e il parere dei bookies

Sono fiducioso che la Lazio proseguirà la sua striscia di risultati positivi in Europa League, dimostrando il suo valore anche contro un avversario ostico come il Real Sociedad. La squadra biancoceleste, grazie al fattore campo e al supporto del pubblico dell’Olimpico, ha tutte le carte in regola per ottenere una vittoria in questa importante sfida! Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

La Lazio ospiterà la Real Sociedad giovedì 23 gennaio alle ore 21:00 in un match valido per l'Europa League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote sul possibile risultato esatto, vi presentiamo laEcco invece le quote di Lazio-Real Sociedad di diversi operatori:Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo una vittoria. La Lazio ha vinto 3-1 in casa dell’Ajax mentre la Real Sociedad ha battuto la Dinamo Kiev per 3-0.Gli uomini di Baroni sono primi in classifica e nella casella delle sconfitte risulta ancora il numero zero. Sono imbattuti i biancocelesti in questa competizione e vorranno prolungare la striscia positiva.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul settimo turno di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Lazio-Real Sociedad? Il parere dei bookies

Secondo i bookies,. Con la qualificazione ormai in pugno, i biancocelesti potrebbero abbassare leggermente l’attenzione e pensare più al campionato. Discorso diverso per gli spagnoli che andranno alla ricerca di un risultato positivo. La quota dell’1-1 è proposta a 6.00 da Snai Sisal e a 6.40 da Betsson.

● ● ●

Lazio-Real Sociedad: i precedenti

Lazio-Real Sociedad: le probabili formazioni

Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra Lazio e Real Sociedad, il che rende questa sfida particolarmente inedita e affascinante. Quella che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma rappresenta infatti il primo confronto europeo tra queste due formazioni. Da un lato, la Lazio cercherà di sfruttare il fattore campo e la spinta dei propri tifosi, mentre dall’altro la Real Sociedad proverà a lasciare il segno in un palcoscenico prestigioso come quello della Capitale.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per la settima giornata della fase campionato di Europa League:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Muñoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Méndez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All. Alguacil.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Lazio e Real Sociedad, in programma giovedì 23 gennaio, sarà visibile in diretta televisiva su Sky e in streaming tramite la piattaforma NOW. Tuttavia, per gli appassionati che speravano in una trasmissione gratuita e in chiaro, non è previsto alcun passaggio su reti accessibili a tutti.