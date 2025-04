Lazio-Roma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Lazio Roma + maggiorate ed esclusive

Tutto pronto per il big match della 32^ giornata. Domenica 13 aprile alle ore 20:45, lo stadio Olimpico ospiterà il derby tra Lazio e Roma. I padroni di casa arrivano al match dopo la convincente vittoria a Bergamo contro l'Atalanta, mentre i giallorossi sono reduci dal pareggio contro la Juventus.Dall’analisi preliminare delle quote per il match, la Lazio risulta favorita per la vittoria finale con una quota media di 2.70. La Roma, però, non è molto distante, con una vittoria dei giallorossi quotata 2.74 volte la posta. Questo riflette il momento positivo che entrambe le squadre stanno vivendo.

Il nostro Pronostico Lazio Roma sul vincente

A mio avviso, la Lazio avrà la meglio in questa partita. La squadra di Sarri arriva al match con una spinta positiva dopo il successo contro l’Atalanta, che ha dato ulteriore fiducia alla formazione. Inoltre, il sostegno del pubblico potrebbe rivelarsi un fattore determinante. Tuttavia, i biancocelesti dovranno fare attenzione alla voglia di riscatto della Roma, che scenderà in campo con grande determinazione. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Lazio-Roma? Ecco le quote

Per il derby della capitale, ci si aspetta una partita combattuta ma con pochi gol. Entrambe le squadre sono consapevoli dell'importanza dei tre punti, ma ottenere la vittoria non sarà affatto semplice.

Quote Lazio-Roma Over/Under

Il nostro Pronostico Lazio Roma Gol Sì/No

Le ultime 6 sfide tra Lazio e Roma sono terminate con il segno Under 2,5. Nelle ultime cinque partite della Roma, si è verificato l'Under 2,5 in quattro occasioni. Nelle ultime 6 partite della Lazio, si è verificato l'Under 2,5 in cinque occasioni.

Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A . Le quote per l'Under 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle per l'Over, indicando una maggiore probabilità di una partita con pochi gol. Ci aspettiamo quindi una gara combattuta su ogni pallone, ma con un punteggio contenuto. Di seguito vi presentiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Lazio-Roma senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata e combattuta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Lazio-Roma tra diversi bookies:



Lazio Roma: i precedenti

Statistiche Lazio-Roma

La Roma non perde da quindici partite in campionato.

Nelle ultime cinque sfide disputate dalla Roma sono stati estratti meno di cinque cartellini.

Negli ultimi 10 precedenti, in nove occasioni si è verificato l'Under 10.5 corner.

Le probabili formazioni Lazio Roma

Lazio (4-3-3) Roma (3-4-2-1) Provedel Svilar Marusic Celik Gigot Mancini Gila Ndicka Pellegrini Saelemaekers Guendouzi Koné Rovella Paredes Dele-Bashiru Angelino Isaksen Soulè Zaccagni Pellegrini Castellanos Dovbyk All. Baroni All. Ranieri Ultimo aggiornamento: 11 aprile

Lazio e Roma si sono affrontate 184 volte nella loro storia. Il bilancio pende a favore della Roma, con 70 vittorie contro le 51 della Lazio, mentre i pareggi sono 63. L’ultimo incontro, disputato il 5 gennaio in occasione della 19^ giornata di campionato, ha visto la Roma trionfare per 2-0.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Lazio Roma, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse