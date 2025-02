Psv, Perisic: "Juventus? C'è il ritorno e sono convinto che ce la faremo"

AFP via Getty Images

Il gol di Ivannon è bastato alche ha perso per 2 a 1 contro lanell’andata deiTra una settimana sarà tempo di ritorno tra italiani e olandesi: in vista di quel match e per commentare quello appena giocato, l’exha parlato ai canali ufficiali del Psv. Le sue parole."Ho giocato l'ultima gara in Champions due anni fa,Grazie alla squadra che ha fatto davvero un gran lavoro nel girone e anche in questa gara che abbiamo giocato davvero molto bene, abbiamo lottato ma i dettagli hanno fatto la differenza e. Abbiamo giocato bene quando avevamo la palla anche se avevamo di fronte una grande squadra e dobbiamo continuare a credere di poter segnare dei gol al ritorno per passare il turno”.

Abbiamo preparato bene la gara, ma come ho dettoFelice per il gol? No, quando perdiamo non sono mai felice, ma come ho detto c'è il ritorno eNel primo tempo abbiamo giocato troppo in difesa, tra una settimana dobbiamo giocare in modo più offensivo. Per passare il turno dobbiamo vincere, è semplice".