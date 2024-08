Quante e quali partite salta Thuram con la Juventus

AFP via Getty Images

Nell’esordio in Serie A contro il Como,ha stupito tutti per la sua capacità di fare la doppia fase: attacca e difende, rompe il gioco degli avversari e si inserisce negli spazi quando la squadra attacca; il nuovo acquisto della Juventus si è già ambientato alla grande al calcio italiano e agli schemi di Thiago Motta, che alla prima giornata di campionato all’Allianz Stadium l’ha subito schierato titolare in mediana vicino a Locatelli nel 4-2-3-1. Più di un’ora di qualità, prima di lasciare il posto a Fagioli al 66’.

- Forse l’allenatore l’avrebbe lasciato in campo per tutta la partita, ma è stato sostituito per un problema muscolare che dopo aver svolto esami specifici si è tradotto in una, è probabile che Thuram salti la trasferta di Verona del 26 agosto alle 20.45 e la sfida casalinga con la Roma del 1º settembre alla stessa ora, per poi tornare a disposizione dopo la sosta in vista della quarta giornata con la Juventus giocherà domenica 15 settembre alle 19 in casa dell’Empoli.