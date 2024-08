Com’è andato l’esordio di Thuram con la Juventus

Getty Images

è stata una delle novità della Juventus nella prima giornata di campionato contro il Como. Inseguito per quasi due anni dai bianconeri, in estate lo hanno accolto a Torino e. Prima partita positiva per Thuram e in generale per la Juve, che vince 3-0 contro il Como di Cesc Fabregas grazie ai gol di Mbangula (novità assoluta di Motta, che ha lanciato titolare il 2004 preso dalla NextGen), Weah e Cambiaso.- Khéphren è stato piazzato lì in mezzo al campo, e all’esordio assoluto con la Juve sembrava giocasse in bianconero da una vita. In una sera ha fatto dimenticare i cinque anni - tra alti e bassi - di Adrien Rabiot.. Non ha sbagliato praticamente nulla, e finché è rimasto in campo è stato uno dei migliori dei suoi. Dopo poco più di un’ora durante la quale ha dato il 200% lascia il posto a Fagioli, con il risultato già consolidato sul 2-0.

- Già prima della partita casalinga contro il Como nelle idee di Thiago Motta Thuram aveva un posto assicurato, adesso levargli la titolarità sarà ancora più difficile., e quando c’è da attaccare non si tira indietro. In una Juve propositiva e offensiva lui è l’ago della bilancia che dà equilibrio al resto della squadra, in quel ruolo ci sono anche Locatelli, Fagioli e Douglas Luiz, ma a oggi Thuram parte davanti a tutti.