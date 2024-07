Quanto guadagna Khéphren Thuram alla Juventus

Dopo averlo seguito per più di un anno,. Il centrocampista francese voleva venire a giocare in Italia come il padre Lilian e il fratello Marcus, voleva la Juve e per questo non si è scaldato di fronte ad alcuni interessamenti dall’Inghilterra. Lo volevano in Premier, lui scuoteva la testa: “No, grazie”.- Nella testa di Khéphren c’era la Serie A fin da quando la Juve ha iniziato a seguirlo e aveva avuto i primi contatti con i vecchi agenti del giocatore. Nel frattempo Thuram ha cambiato agenzia affidandosi a quella del fratello, Giuntoli ha iniziato una nuova trattativa portando avanti parallelamente quella col Nizza.

- Douglas Luiz e Khéphren Thuram sono stati i primi due acquisti del nuovo centrocampo bianconero.: l'ex allenatore del Bologna partirà con una difesa a quattro per giocare con un 4-3-3 o un 4-2-31, due moduli da alternare a seconda delle occasioni.- Prima di chiudere con la Juve però su Thuram non c’era solo la Premier League. La Roma a caccia di rinforzi a centrocampo aveva provato a inserirsi per il classe 2001: il nuovo responsabile dell’area tecnica. Niente da fare, la Juve era troppo avanti avendo anticipato tutti già da tempo, e così i giallorossi hanno virato su Le Fée.