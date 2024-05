Quanti Europei ha vinto l'Italia: l'albo d'oro

Ancora, di nuovo. Gli Azzurri si presentano all'Europeo in Germania da campioni in carica, e dopo la conquista del trofeo nel 2021 - si è giocato in più sedi in giro per l'Europa, 11 le città coinvolte - vogliono confermarsi e vincere il secondo di fila.. In Germania per stupire, e scrivere la storia.- Sono due gli Europei nella bacheca dell'Italia, prima dell'ultimo vinto grazie al successo contro l'Inghilterra in finale - decisivi i rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari con i gol di Shaw e Bonucci -: se una partita finiva con un pareggio anche dopo i supplementari, si doveva rigiocare a distanza di qualche giorno. La nazionale allenata da Valcareggi ha pareggiato 1-1 con la Jugoslavia, così due giorni dopo le squadre sono tornate in campo ed è stato un trionfo azzurro: Riva e Anastasi l'hanno chiusa in mezz'ora, 2-0 per l'Italia e primo Europeo in bacheca.

- Era la terza edizione del torneo, che per la prima volta cambiò denominazione: da Coppa delle Nazioni Europee si passò a Campionato Europeo.: oltre all'Italia, c'erano Jugoslavia, Inghilterra e Unione Sovietica. Per la nostra Nazionale è stato il momento della rinascita, dopo una brutta eliminazione al Mondiale del '66 per mano della Corea del Nord.