Quanto guadagna Calafiori all'Arsenal

spingeva per andare alla Juventus dove c'era Thiago Motta col quale avrebbe voluto lavorare di nuovo a Torino dopo l'exploit di Bologna. Alla fine, però, ha scelto la società:; quello che per molti è il campionato migliore al mondo. Per il difensore cresciuto nella Roma è la seconda esperienza all'estero dopo quella in Svizzera al Basilea, ultimo club prima di andare al Bologna.- L'Arsenal ha offerto a Calafioriin base a obiettivi personali e di squadra da raggiungere. Per il giocatore è un salto importante anche a livello economico: in Inghilterra guadagna più di quattro volte tanto quanto prendeva a Bologna, dove lo stipendio era inferiore al milione di euro.

- Su Calafiori c'era anche la Juventus. Ed è stata a prima società a farsi avanti con il Bologna. A febbraio hanno iniziato a contattare Thiago Motta per il dopo Allegri, l'allenatore aveva aperto a un passaggio sulla panchina bianconera facendo due nomi per il mercato:. Il primo è arrivato, per il difensore è stato impossibile competere la super offerta messa sul piatto dall'Arsenal.