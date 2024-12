Quanto guadagna Conceiçao al Milan

è stata la scelta del Milan per sostituire Paulo Fonseca. Da un portoghese all'altro, il club rossonero ha deciso di puntare sull'ex esterno di Parma, Lazio e Inter che torna in Italia dopo 20 anni. Sarà lui a guidare i rossoneri fino alla fine della stagione, con l'obiettivo di ritirarsi su in classifica e puntare - almeno - alla qualificazione in Europa. Fonseca è stato esonerato dopo il pareggio di San Siro contro la Roma, ma la società stava valutando già da tempo il suo lavoro.

- Conceiçao ha firmato il contratto pochi giorni prima di partire per l'Arabia Saudita che ospita la Supercoppa italiana, l'ex allenatore di Nantes, Braga e Porto. Il Milan ha inserito la stessa clausola che c'era sul contratto di Fonseca: il club si è riservato la possibilità di rescindere il contratto a fine stagione.- Come detto, i vertici e la dirigenza del Milan stavano pensando già da qualche mese all'esonero di Fonseca: prima del derby contro l'Inter - poi vinto -, che sarebbe potuto diventare il nuovo allenatore rossonero in caso di ko contro la squadra di Inzaghi. Da quel momento Fonseca è sempre stato sotto osservazione, fino all'esonero e alla scelta di puntare su Conceiçao.