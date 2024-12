Quando Fonseca prese il posto di Conceiçao al Braga

Redazione Calciomercato

Ci sono due allenatori portoghesi e una panchina: il primo l'ha lasciata, l'altro ha preso il suo posto. Il Milan? No, il Braga. I protagonisti sono sempre. E a parti invertite. Nel 2014 Conceiçao arriva al Braga firmando per due anni, ma la sua avventura dura una sola stagione: quarto posto, qualificazione in Europa League e Coppa di Portogallo persa in finale ai rigori contro lo Sporting Lisbona. Poi, il cambio. Al suo posto arriva Paulo Fonseca che arriva ai quarti di Europa League e vince la Coppa di Portogallo.

- Dal Portogallo all'Italia, dal Braga al Milan: dieci anni dopo è Conceiçao a sostituire Fonseca sulla panchina rossonera. Dopo un 1-1 contro la Roma a San Siro ma il lavoro dell'ex allenatore della Roma era sotto osservazione già da diverso tempo.in caso di ko con i nerazzurri poi Fonseca ha vinto allontanando le voci di un esonero. Temporaneamente, fino all'arrivo di Conceiçao.

- Quella sulla panchina rossonera è la prima esperienza di Sergio Conceiçao in Serie A da allenatore, il portoghese torna in Italia dopo averci giocato dal 1998 al gennaio 2004 tra Lazio, Parma e Inter.: ha allenato principalmente in Portogallo tra Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimares e - soprattutto - Porto dove è stato sette stagioni. Nel mezzo, sei mesi in Ligue 1 al Nantes.