Esonero Fonseca: i numeri con il Milan

. Da un portoghese all'altro, il club rossonero ha deciso di puntare sull'ex esterno di Parma, Lazio e Inter che torna in Italia dopo 20 anni. Sarà lui a guidare i rossoneri fino alla fine della stagione, con l'obiettivo di ritirarsi su in classifica e puntare - almeno - alla qualificazione in Europa. Fonseca è stato esonerato dopo il pareggio di San Siro contro la Roma, ma la società stava valutando già da tempo il suo lavoro.- Nelle prime diciassette giornate di campionato il Milan di Fonseca ha chiuso la prima parte di stagione all'ottavo posto,con 26 gol fatti e 17 subiti. In Champions i rossoneri sono in corsa per la qualificazione al turno successivo con 12 punti nelle prime sei giornate: quattro vittorie, due sconfitte e nessun pareggio; 12 reti fatte e 9 incassate. In Coppa Italia Fonseca ha superato gli ottavi eliminando il Sassuolo, nel prossimo turno il Milan affronterà quella Roma che è costata l'esonero dell'allenatore portoghese.

- Come detto, i vertici e la dirigenza del Milan stavano pensando già da qualche mese all'esonero di Fonseca: prima del derby contro l'Inter - poi vinto - la società aveva avuto qualche contatto con. Da quel momento Fonseca è sempre stato sotto osservazione, fino all'esonero e alla scelta di puntare su Conceiçao.