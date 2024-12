La carriera di Conceiçao da allenatore: 11 trofei col Porto

è stata la scelta del Milan per sostituire Paulo Fonseca. Da un portoghese all'altro, il club rossonero ha deciso di puntare sull'ex esterno di Parma, Lazio e Inter che torna in Italia dopo 20 anni. Sarà lui a guidare i rossoneri fino alla fine della stagione, con l'obiettivo di ritirarsi su in classifica e puntare - almeno - alla qualificazione in Europa. Fonseca è stato esonerato dopo il pareggio di San Siro contro la Roma, ma la società stava valutando già da tempo il suo lavoro.- Quella sulla panchina rossonera è la prima esperienza di Sergio Conceiçao in Serie A da allenatore, il portoghese torna in Italia dopo averci giocato dal 1998 al gennaio 2004 tra Lazio, Parma e Inter. Vent'anni arriva di nuovo in Italia con qualche ruga in più edove è stato sette stagioni. Nel mezzo, sei mesi in Ligue 1 al Nantes.

- Il palmarès di Conceiçao da allenatore ha una costante: il Porto. Tutti i trofei messi in bacheca dall'ex giocatore sono stati conquistati con la stessa squadra: 11 in sette anni sulla panchina del club, prima di chiudere il rapporto alla fine della scorsa stagione. Andiamo con ordine: Conceiçao sulla panchina del Porto ha vinto(record condiviso con Artur Jorge),(record condiviso con Otto Glória e José Maria Pedroto) e una