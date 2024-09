Come cambia la Roma con Hummels

Quando sul mercato si è chiuso il sipario, la Roma ha piazzato il colpo in difesa:. Il difensore tedesco era svincolato, così ha potuto firmare con un nuovo club nonostante la sessione estiva dei trasferimenti - per chi è sotto contratto - fosse scaduta il 30 agosto scorso. Pochi giorni prima dell'annuncio di Hummels i giallorossi avevano già preso Hermoso con le stesse modalità (svincolato, la scorsa stagione all'Atletico Madrid), prendendo così due rinforzi a parametro zero per la difesa.

- L'idea di De Rossi, alla lunga, è quella di schierare una difesa a tre con Celik e Angeliño esterni a tutta fascia,: lui al centro, Mancini a destra ed Hermoso braccetto a sinistra. Scala indietro nelle gerarchie Ndicka. Se invece la Roma dovesse giocare a quattro, Hummels si giocherebbe un posto con Hermoso vicino a Mancini; ma questa, al momento, è un'ipotesi più improbabile.

- L'ultima partita di Hummels è stata la finale di Champions League contro il Real Madrid, giocava al centro della difesa a quattro del Dortmund insieme a Schotterbeck ed è rimasto in campo per tutta la gara.. Ci aveva pensato il Bologna, ma poi si è concentrato su altri profili vedendo che il tedesco prendeva tempo; la Roma invece è andata fino in fondo, dall'idea di metà giugno alla firma sul contratto a inizio settembre: Mats Hummels sbarca in Serie A.