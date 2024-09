Quanto guadagna l'Udinese dal riscatto di Nehuen Perez al Porto

Getty Images

A sorpresa, nella seconda fase del mercato, l'Udinese ha ricevuto un'offerta perdall'estero. Portogallo, per la precisione. Ed è arrivata da uno dei club più importanti del campionato insieme a Benfica e Sporting Lisbona. A fare la proposta considerata irrinunciabile da parte del club bianconero è stato il Porto, che ha messo sul piatto una cifra importante convincendo la società a dare il via libera per la cessione del difensore agentino.- L'Udinese ha accettato un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni che dovranno raggiungere sia il giocatore che la squadra portoghese.

- Prima ancora che il Porto pensasse a Nehuen Perez, a gennaio scorso il difensore argentino è stato vicino al Napoli.: i contatti sono stati portati avanti direttamente dai due presidenti De Laurentiis e Pozzo, ma nonostante il giocatore fosse vicino alla firma e l'Udinese stesse già cercando il sostituto, alla fine l'affare non è andato in porto.