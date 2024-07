Quanto ha pagato il Lecce Marchwinski

Il Lecce piazza l'ennesima scommessa, e lo fa pescando in Polonia: dal Lech Poznan è arrivatoche all'occorrenza può giocare anche da attaccante esterno a sinistra o centrale. Il giocatore aveva il contratto in scadenza a giugno 2025 con l'opzione per prolungarlo di un altro anno, ma il giocatore aveva voglia di cambiare aria e voleva giocare in uno dei cinque campionati principali.- Il Lecce lo studiava da tempo, e quando ha avuto la possibilità di affondare il colpo ha trovato l'accordo prima con il Lech Poznan e poi con il giocatore:, portando in Italia un centrocampista giovane ma d'esperienza. Marchwinski ha totalizzato 28 presenze nel campionato polacco, segnando 8 gol e servendo 5 assist ai compagni.

- Marchwinski è un trequartista fisico e tecnico,; come detto, può essere schierato anche esterno d'attacco o centrocampista centrale. Il Lecce l'ha preso anche per la sua duttilità offensiva che metterà a disposizione di Gotti. Un jolly d'attacco che può avere qualche gol in canna.