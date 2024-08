Com'è andato l'esordio di Marchwinski con il Lecce

AFP via Getty Images

Il primo assaggio di Serie Aper i giallorossi di Gotti che hanno perso 0-4 affondati dai colpi dei nuovi acquisti nerazzurri Brescianini e Retegui, ma il polacco entrato nel finale di partita ha poche responsabilità della disfatta del Lecce. Marchwinski aveva già giocato in Coppa Italia con il Lecce, entrando nella ripresa della gara vinta 2-1 contro il Mantova.- Come detto, il centrocampista arrivato dal Lech Poznan è entrato negli ultimi minuti della gara con l'Atalanta senza riuscire però a sterzare l'andamento della partita:con l'obiettivo di alzare un po' il baricentro e provare a segnare in una partita già compromessa con la squadra di Gasperini che aveva segnato tutti e quattro i gol.

- La partita con l'Atalanta non è stata il banco di prova giusto per testare le qualità del centrocampista polacco,. Lì dietro alla punta c'è la concorrenza di Rafia che nella prima giornata di campionato è partito dall'inizio, ma se Marchwinski si adatterà in fretta al calcio italiano può prendersi un posto da titolare.