Chi è Marchwinski, il nuovo jolly offensivo del Lecce

AFP via Getty Images

Alla voce 'scommesse', bisogna aggiornare la lunga lista del Lecce: i giallorossi hanno preso un nuovo trequartista polacco, il classe 2002arrivato dal Lech Poznan. Da anni uno dei migliori prospetti polacchi, il suo nome gira da tempo sui database di diversi scout europei, ma quel vecchio volpone di Pantaleo Corvino ha anticipato tutti portandolo in Serie A. Gli osservatori lo stavano studiando da mesi e le relazioni erano tutte positive, così appena si è aperto il mercato il ds ha iniziato a lavorarci sotto traccia.

- Trequartista sì, ma non solo. Il giocatore piace a Gotti anche per la sua duttilità, perché lì davanti può giocare davvero ovunque: ha iniziato la carriera da attaccante puro, poi si è spostato qualche metro più indietro ma, arretrando ulteriormente la sua posizione. Un jolly fisico, tecnico e d'esperienza, nonostante la giovane età.- Era giovanissimo quando ha segnato il primo gol nel campionato polacco:, segnando proprio nel giorno del debutto. Era subentrato negli ultimi venti minuti di una gara che stavano stravincendo 5-0 in trasferta, l'allenatore decide di mandarlo dentro e lui dopo un quarto d'ora dal suo ingresso in campo ringrazia con un gol all'esordio. Un gol entrato nella storia.