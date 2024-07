Quanto vale la clausola di Buongiorno col Napoli

Getty Images for FIGC

Il Napoli ha superato la concorrenza in Italia e all'estero per; per l'allenatore è uno dei titolari dai quali riparte la nuova difesa del Napoli, che con l'arrivo dell'ex tecnico di Juventus e Tottenham punta a tornare nei primi posti in campionato dopo l'ultima stagione negativa. Su Buongiorno c'era stato anche un interesse da parte di Milan, Juventus e in Premier League lo voleva il Tottenham, ma il Napoli è stata la società più convinta di affondare il colpo.

- Buongiorno arriva a titolo definitivo dal Torino dopo una vita in granata, dove ha fatto tutto il percorso dal settore giovanile fino alla prima squadra, diventando leader e capitano della squadra di Juric negli ultimi anni. Il Napoli ha convinto Buongiorno anche inserendo una clausola rescissoria nel contratto: l

- Il Napoli aveva già provato a prendere Buongiorno durante la sessione di gennaio 2024, quando anche il Milan si era fatto avanti per il giocatore.ma la proposta messa sul tavolo nella scorsa stagione non è bastata per convincere Cairo a vendere il suo capitano. Non voleva cederlo a stagione in corso, il piano era quello di aspettare l'estate per poi valutare le chiamate che sarebbero arrivate. E così è stato.