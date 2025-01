Ranieri e l'aneddoto al Chelsea: "Una volta ho fatto volare tavoli e sedie, spogliatoio quasi distrutto"

Getty Images

Tra le mille vite di- che a 73 anni ha deciso di rimettersi in corsa accettando la panchina della Roma - ci sono anche quattro anni da allenatore del Chelsea.; il primo anno era arrivato per sostituire Vialli e l'ultimo ha sfiorato la Champions League uscendo in semifinale contro il Porto di Mourinho che poi vincerà la coppa grazie al successo in finale col Monaco all'Arena Auf Schalke di Gelsenkirchen.

- Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Ranieri aziona la macchina del tempo e racconta anche un aneddoto dei tempi dei Blues: ". Tavolo e sedie, non dico che sfasciai lo spogliatoio ma quasi… Nel secondo tempo di Como, invece, ho provato dispiacere: è stato un orribile secondo tempo. Ero molto amareggiato, la partita era cambiata e non siamo stati capaci di leggerla. Posso anche perdere, ma se c’è stata la prestazione l’amarezza passa più in fretta".

- "Ho girato il mondo, allenato dappertutto, da noi c’è sempre stata troppa tattica - continua Ranieri - giocatori ingabbiati, talenti frenati e spettacolo depresso. Le cose sono cambiate con la globalizzazione del calcio.. Che devono sentirsi bene e giocare con naturalezza, come sanno. Cosa vuoi che si possa dire a gente come Dybala, Del Piero, Totti? Ma anche a Hummels, Paredes, Pirlo, Lampard…".