Il Real Madrid smentisce Ancelotti, UFFICIALE: "Parteciperemo al Mondiale per Club"

AFP via Getty Images

Le parole dinell'intervista concessa a Il Giornale hanno e stanno facendo il giro del web per la critica o meglio la minaccia di avere unche non prenderà parte al prossimoper il troppo ridotto margine economico. Una posizione forte ( LEGGI QUI ), che ha costretto il club di Madrid a prendere una posizione ufficiale confermando, invece, la scelta di prendere parte al torneo come previsto da tempo.Il Real Madrid C.F. informa che in nessun momento è stata messa in discussione la sua partecipazione alla nuova Coppa del Mondo per club che sarà organizzata dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Pertanto, il nostro club giocherà, come previsto, questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per far sognare ancora una volta ai nostri milioni di tifosi in tutto il mondo un nuovo titolo.