"Il Real Madrid è il club più importante del mondo. Chissà se un giorno giocherò lì, mi piacerebbe molto, vedremo. Modric non ha bisogno di dirmi niente del Real, so già tutto: è il club più importante ed è un onore che per me esservi accostato". Sono le parole di Josko Gvardiol, difensore del Lipsia, che è finito nel mirino delle merengues.