Il conduttore di Report, Sigirdo Ranucci, è stato intervistato da Radio Marte in merito all'inchiesta condotta dalla redazione del programma Rai che potrebbe coinvolgere non solo l'ormai ex dirigente della Juventus, Beppe Marotta: "Siamo abituati a vedere del fango ma questa cosa ci ha impressionati. Il calcio è malato e non riesce a uscire fuori da questo connubio. La puntata di Report sarà il 22 ottobre e racconteremo il misterioso suicidio di Raffaello Bucci, anello di congiunzione tra società e tifosi, che pensava di essere anche lui sotto indagine. Nelle ore precedenti al suicidio ci sono state dinamiche impressionanti!".



LA JUVE - "Monteremo dei documenti che riguardano tutta la dirigenza della Juve e non soltanto Marotta. Credo che la nostra inchiesta farà un po’ di rumore a livello internazionale. Il fatto che un dirigente importante accetti di fare un provino al figlio di un boss è abbastanza incredibile”.