Avanzano bruscamente le tensioni causate dal, basti pensare alla brusca decisione presa da major cinematografiche del calibro di Disney, Sony e Warner di sospendere le loro prossime uscite cinematografiche.Stavolta è toccato al docente e scrittore, che tramite una diretta Instagram ha riferito di aver ricevuto una mail dal co-rettore dell’che gli comunicava ilné la controrisposta da parte del diretto interessato, che ha definito il corso tutt’altro che inopportuno e vittima di una censura ridicola, affermazione dinanzi alla quale è arrivata la retromarcia da parte della Bicocca stessa. La rettrice, ritrattando, ha dichiarato chePoco prima del dietrofront della Bicocca sono arrivate ulteriori reazioni contrariate al caso, da parte ad esempio della scrittrice e giornalistache online ha scritto «È chiaro che non l’hanno letto mai, sennò non l’avrebbero fatto».Sul tema si è pronunciato anche, autore di “Educazione Siberiana”, che ha insinuato che. «Temo che anche io», procede la frecciatina dello scrittore, «dovrò presto aspettare varie “scomuniche” e processi inquisitori da parte dei benpensanti, avendo avuto un passato nell’esercito russo ben più grave delle esperienze che fece Fyodor Michailovic, un passato che ho pure raccontato in diversi romanzi»Fortunatamente, tutto è bene quel che finisce bene,“Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij”.