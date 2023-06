Stephan El Shaarawy resterà alla Roma anche la prossima stagione con uno stipendio ribassato rispetto alle cifre guadagnate in quella appena passata. Il contratto del Faraone scade il 30 giugno di quest'anno e di offerte in questi mesi non sono mancate soprattutto dalla Turchia. Stephan però ha sempre messo al primo posto la Roma.



L'OFFERTA - Pinto gli ha offerto così un rinnovo pluriennale con stipendio ridotto rispetto ai quasi 3,5 milioni che l'ex milanista percepiva. Prima di partire per Ibiza in vacanza, ha confermato la voglia di cambiare casa nella capitale e di firmare il rinnovo. L'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.