Un confronto di quasi un’ora per arrivare a una conclusione: il problema della Roma è più fisico e tattico che psicologico. Come riporta Leggo, è stato questo il succo di un faccia a faccia dai toni moderati andato in scena dopo Atalanta-Roma di sabato scorso. Fonseca ha parlato con alcuni componenti della squadra tra cui Dzeko, Pellegrini, Pau Lopez, Kolarov e Fazio. I senatori hanno contraddetto il tecnico che dopo la partita con l’Atalanta ha parlato di problema mentale. Secondo la squadra i problemi sono altri, soprattutto di natura fisica.