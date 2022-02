"Il regolamento è uguale per tutti ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento. Ora basta pagliacci!". Con questo striscione in via Allegri, alcuni ultras romanisti hanno voluto esprimere il loro dissenso e disprezzo nei confronti della classe arbitrale, che in questa stagione più di una volta avrebbe penalizzato la squadra di Mourinho. L'ultimo caso eclatante ha riguardato il gol annullato a Zaniolo contro il Genoa per fallo commesso da Abraham al sorgere dell'azione.