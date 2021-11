Prima la lite e poi, a fine partita, il chiarimento con la Roma. Anche il pre Roma–Milan dello Special One è stato all’insegna del nervosismo. Come riporta Il Corriere della Sera, José Mourinho è stato infatti protagonista di un episodio di insofferenza: il tecnico portoghese, secondo quanto ricostruito ieri, ha deciso di non rispettare l’ordine della polizia di rimanere a bordo del pullman per le rigide norme anti-coronavirus e ha ordinato all’autista di aprire le porte e farlo scendere. Subito dopo, seguito dal medico societario, Mou ha imboccato la porta degli spogliatoio precedendo la squadra senza fermarsi, nonostante le rimostranze degli addetti alla sicurezza e, in particolare, di una poliziotta incaricata di gestire i flussi di ingresso all’impianto sportivo. Un comportamento che ha colto di sorpresa chi stava lavorando in quel momento proprio per mantenere la sicurezza anticontagio in quella parte dello stadio e che non è stato apprezzato. Per ora Mourinho beccherà solo un ammonimento verbale.