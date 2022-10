Sospeso e col divieto di prestare servizio quando gioca la Roma. Il motivo? Ha salutato e si è scattato una foto col suo idolo. E' la storia assurda avvenuta domenica sera nel post partita di Roma-Napoli. Protagonisti Matteo Lo Cicero, giovane steward di 18 anni alla sua prima partita all’Olimpico, e Victor Osimhen, il fortissimo attaccante nigeriano che aveva appena risolto la gara.





LA STORIA - Matteo, tifoso degli azzurri di origine etiope, si trovava nell’area riservata alle famiglie con la pettorina gialla a fine turno quando ha avvicinato Oma Akatugba (giornalista e amico del calciatore) per chiedergli cosa stesse facendo in un luogo non accessibile. Il cronista ha spiegato che stava aspettando Osimhen. Matteo non ci credeva, ha sgranato gli occhi perché Victor è un suo grande idolo e ha colto l’occasione per chiedergli di poterlo conoscere e scattare una foto insieme dopo aver atteso che lo stesso Osimhen finisse di parlare con Tammy Abraham. Osimhen ha chiesto da dove veniva il ragazzo e se si era divertito allo stadio. Poi è arrivata una responsabile che ha ordinato a Matteo di consegnare la pettorina e il badge. Aveva parlato con un giocatore e di conseguenza non poteva più prestare servizio. E non lo farà più quando la Roma giocherà all’Olimpico. "Ma che fai, che succede? Lui è mio amico", ha provato a difenderlo Osimhen. Inutilmente. Poco dopo l'attaccante ha chiesto il numero al ragazzo promettendogli di trovargli un lavoro.