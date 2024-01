Roma: occhi su Ekitiké del PSG

La Roma pensa al dopo Romelu Lukaku, con o senza Champions League. Riscattare il centravanti belga classe 1993 ex Inter dal prestito al Chelsea comporterebbe un'operazione da 80 milioni di euro tra costo del cartellino (43 milioni di euro) e ingaggio al lordo almeno per un contratto triennale. Oggi il suo stipendio pesa per circa 10 milioni, in virtù anche del Decreto crescita, i cui benefici però non potrebbero essere sfruttati su un eventuale nuovo accordo, da firmare in caso la prossima estate.



Intanto spunta un nome nuovo dalla Francia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, gli scout giallorossi seguono da tempo Hugo Ekitiké del Paris Saint-Germain. Intanto in questi ultimi giorni di mercato invernale il francese (classe 2002 ex Reims) può essere ceduto in prestito a un'altra squadra fino al termine della stagione.