Roma, Ranieri in pole position: sarebbe un ritorno, ecco com'è andata l'ultima volta nella Capitale

dopo l’esonero comunicato e ufficializzato a Ivan Juric. I Friedkin, come raccontato da Calciomercato.com, sono riuniti a Londra per valutare le diverse opzioni, ma, nelle ultime ore,L'ex allenatore del Cagliari è in volo verso la capitale inglese insieme al suo procuratore e nelle prossime ore ci sarà un incontro con i vertici giallorossi per discutere di un suo possibile ritorno a Roma, in quella che sarebbe la sua terza avventura in quel della Capitale italiana.

, subentrando a Luciano Spalletti, rimasto sulla panchina giallorossa per 4 anni e dimessosi dopo le sconfitte con Genoa e Juventus nelle prime due giornate di campionato.che sorpassa la Roma definitivamente in quel 25 aprile 2010, data della sconfitta casalinga contro la Sampdoria che vanifica le ambizioni tricolori dei giallorossi.

a (Roma-Inter 1-0). Ranieri non riesce a ripetere la grande stagione precedente e così, il 20 febbraio 2011, in seguito alla sconfitta rocambolesca per 4-3 a Marassi con il Genoa, che i giallorossi rimediano dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 0-3, rassegna le dimissioni da allenatore della Roma e viene sostituito da Vincenzo Montella, già allenatore della formazione dei Giovanissimi della società capitolina.

, a 8 anni dalla precedente esperienza, andando a sostituire Eusebio Di Francesco. Sarà un’esperienza breve, ma intensa per Ranieri che sfiora la qualificazione in Champions League, chiudendo l’annata sesto con 66 punti, a soli tre punti dall’Europa che conta.