Quando Ranieri criticò i Friedkin: "I soldi non bastano"

Claudio Ranieri sta per tornare. L'allenatore 73enne è stato scelto dalla Roma per sostituire Ivan Juric e provare a recuperare una situazione che per i giallorossi si sta facendo sempre più complicata:, dopo aver conquistato la salvezza con il Cagliari nella scorsa stagione era rimasto senza panchina e aveva anche pensato al ritiro.- Poco tempo fa Ranieri era stato critico nei confronti dei Friedkin post esonero di De Rossi: "Non puoi mandarlo via dopo quattro giornate, se succede vuol dire che hai sbagliato la programmazione prima. Alla Roma manca una figura di riferimento. Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo, perché ci hanno messo tanti soldi. Ma stanno dimostrando che solo i soldi non bastano. La Roma sembra un'anima fredda, senza personalità.. Manca ancora qualcosa in una società in cui un punto di riferimento è molto importante. Roma è una piazza molto particolare: i tifosi vanno coccolati, aiutati, sospinti. Così invece sembra che ci sia freddezza. Ritorno in panchina? Non lo so, non lo so...la voglia è tanta. Vediamo, siamo alla finestra".

– E’ il 2 settembre 2009 quando Ranieri diventa il nuovo allenatore della Roma,. La prima annata nella Capitale di Ranieri è contrassegnata da due successi nelle stracittadine in Serie A e da una rimonta incredibile in campionato: dopo un avvio a rilento, nel girone di ritorno il nativo di Roma compatta l’ambiente attorno a sé, puntando dritto verso la conquista dello Scudetto. Un traguardo, così come quello della Coppa Italia, che sfugge per mano dell’Inter che sorpassa la Roma definitivamente in quel 25 aprile 2010, data della sconfitta casalinga contro la Sampdoria che vanifica le ambizioni tricolori dei giallorossi.

La stagione successiva si rivela meno positiva con la Roma sconfitta nella finale di Supercoppa italiana e capace di vincere la prima partita in campionato solo alla quinta giornata (Roma-Inter 1-0). Ranieri non riesce a ripetere la grande stagione precedente e così,, già allenatore della formazione dei Giovanissimi della società capitolina. Ranieri lascia dopo 84 partite disputate sulla panchina della Roma, con una media di 1,84 punti conquistati.

– Ma i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Il Ranieri-bis viene ufficializzato il suo ritorno l’8 marzo 2019,. Sarà un’esperienza breve, ma intensa per Ranieri che sfiora la qualificazione in Champions League, chiudendo l’annata sesto con 66 punti, a soli tre punti dall’Europa che conta. Media? 12 partite e 1,83 punti a match. E ora la Roma si prepara a riaccogliere a braccia aperte Claudio Ranieri.