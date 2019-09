Roma scatenata sul mercato. Dopo aver accolto ieri sera Kalinic, arrivato dall’Atletico Madrid (prestito oneroso per 3 milioni e diritto di riscatto per 9, ingaggio da 3 milioni bonus compresi), la società giallorossa sceglie un nuovo rinforzo dalla cintola in su.



E’ stato infatti raggiunto l’accordo con Henrikh Mkhitaryan, 30 anni, centrocampista offensivo dell’Arsenal, ex (tra gli altri) del Borussia Dortmund e del Manchester United. La Roma lo vuole in prestito e sta definendo la trattativa col club londinese perché collabori al pagamento parziale dell’ingaggio (circa 7 milioni), ma oggi si potrebbe chiudere e il giocatore arrivare stamattina per le visite mediche.



Tutto questo perché è sfumata sul filo di lana la trattativa per Vital del Corinthians, visto che la società brasiliana chiedeva 10 milioni. Le pedine stanno andando al loro posto perché finalmente si è conclusa vicenda Schick, approdato al Lipsia attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto a 28 milioni, mentre sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Gonalons andrà - sempre in prestito - al Granada con obbligo di riscatto a 4 milioni.