Tra i papabili a vestire la maglia del Torino a gennaio c'è ancora Eldor Shomurodov. La Roma lo ha pagato 18 milioni, ma con Mourinho l’ubzeko ha faticato a trovare spazio: il Toro – che in alternativa segue Petagna del Monza e che valuta Boving dello Sturm Graz – lo tiene in caldo per la sessione di gennaio. E il giocatore, da parte sua, gradisce la prospettiva di approdare nel Toro di Juric.