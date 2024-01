Un difensore arriverà. Ma quando? Mourinho aspetta il rinforzo promesso in difesa dopo lo stop all’affare Bonucci e la partenza didomani per la coppa d’Africa. Il problema sono le risorse, nel senso che Tiago Pinto può spendere poco meno di 2 milioni tra ingaggio e cartellino a causa dei limiti del fair play finanziario. E a meno che non si concretizzi un’uscita tra. Ma il difensore serve subito così la Roma sta provando a giocare di incastri. Gli occhi sono soprattutto sulla Premier dove Eric Dier del Tottenham a breve potrebbe trovare ancora più gli spazi chiusi.infatti piace al club di Londra che a giugno saluterà lo stessoin scadenza di contratto. La possibilità della Roma di arrivarci qualche mese senza pagare alcun indennizzo salgono, ma prima appunto bisogna aspettare che il genoano passi al Tottenham. A dare una mano potrebbe essere propriopotrebbe prendere al posto di Dragusin. Il che spianerebbe la strada per Dier che ha già lavorato con Mourinho e sarebbe titolare nello scacchiere giallorosso. Sempre a Londra l’altro nome attenzionato è quello diche potrebbe arrivare in prestito gratuito. In questo caso però c’è qualche dubbio sulle condizioni fisiche del difensore inglese visto che l’ultima presenza con la maglia del Chelsea è datata nelle amichevoli di luglio. Il primo nome della lista, in realtà, sarebbema il Rennes lo cede solo a titolo definitivo e senza le famose cessioni è operazione praticamente impossibile. Almeno per ora.