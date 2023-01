La storia tra Roma e Nicolò Zaniolo è al capolinea ma l'addio potrebbe essere posticipato all'estate. La società giallorossa ha comunicato che il giocatore è fuori dal progetto tecnico e che la decisione presa è stata condivisa da proprietà, direzione sportiva e allenatore.



A rompere del tutto i già fragili rapporti tra club e giocatore è stato certamente il suo rifiuto a partecipare alla trasferta di Spezia. Ma la Roma fa sapere come Zaniolo si sia rifiutato a volte di allenarsi e altre di giocare. E, soprattutto, che, per esaudire il suo desiderio di dire addio a Roma, in estate dovrà portare alla società un'offerta pari o superiore a quella del Bournemouth, che ha rifiutato. Non c'è dunque spazio per un perdono e un reintegro in rosa, Zaniolo e la sua squadra continueranno a vivere da separati in casa fino a fine campionato.