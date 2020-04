La sua esperienza alla Lazio è stata breve, ma i tifosi lo hanno subito amato. Romulo ha indossato la maglia biancoceleste solo 6 mesi, ma ha conquistato l'ambiente grazie alla sua tenacia e disponibilità. Tanto che, su Instagram, lancia un messaggio di amore: "Tornerei alla Lazio, lì ho trovato una famiglia. Inzaghi è una persona semplice, nella semplicità tira fuori le doti di un calciatore, è un martello e lavora tantissimo, ama molto parlare con i giocatori, stimola ad allenarsi al massimo. Scudetto a tre? Spero vincano i biancocelesti certamente, la squadra di Sarri però ha una rosa molto forte ed ampia. L’Inter ha Conte che fa la differenza. I capitolini giocano insieme da anni, manca qualche giocatore per sostituire i titolari. Milinkovic o Pogba? Non so se sia più forte Sergej, sono entrambi molto forti. Milinkovic ha vinto alcuni trofei con la Lazio, ma Paul ha vinto tanto con la Juventus. Sergej è uno dei giocatori più forti che abbia mai visto giocare. Le differenze tra le strutture ed il tipo di allenamenti tra il Brescia ed i top club è netta: la società di Lotito è un club che può prendere le migliori attrezzature e campi per allenarsi".