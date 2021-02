Non è da tutti allenare un campione come Cristiano Ronaldo. Per farlo, non basta mandarlo in campo e aspettare che segni, aumentando quel bottino impressionante di 762 gol in carriera. Sarebbe troppo facile.. Non era decollato, invece, il rapporto con Mourinho e Benitez nelle Merengues e quello con Sarri alla Juve. Ve lo ricordate? Primo cambio, prima smorfia. E non è stato l'unico a non legare con l'ex allenatore bianconero.