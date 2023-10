E che la sentenza sia ancheovvero d’esempio per tutti.. E le scommesse nell’ambito della propria attività professionale vengono punite con maggiore severità. Ovvio.- e anche questo è bene scriverlo subito -altrimenti sarebbe indifendibile, proviamo a chiederci che cosa sono state e che cosa saranno le scommesse? Da sempre e per sempre: un affare per tutti, meno gli scommettitori. Il banco vince, la punta perde. Alla lunga, va soltanto così. Non potrebbe essere altrimenti.. Qualsiasi Stato, non solo l’Italia: il gioco d’azzardo e le lotterie, in tutte le modalità più o meno pubblicizzate, portano introiti notevoli alle economie mondiali. E anche alle ipocrisie mondiali.Cioè: non una virtù, però poco ci manca se “Nevio lo stirato”, personaggio scoperto da quel genio di Giuseppe Cruciani, diventa simbolo di divertimento per i giovani e modello da assecondare anziché da scansare.L’Italia si è pulita la coscienza mettendo al bando la pubblicità delle aziende better, che a loro volta si sono lavate la coscienza trasformandosi in aziende apparentemente di newsTutte le società di calcio hanno infatti almeno uno sponsor riconducibile alle scommesse.non ci vuole un Nobel in Economia per intuire che dove c’è chi guadagna, c’è anche chi perde: gli scommettitori.Senza ipocrisia: se va bene a tutti che sia così, è inevitabile (perfino giusto) che sia così. E chi è senza peccato, scagli la prima schedina. In molti, qualcuno anche fra noi giornalisti/creator/influencer troviamo ricompense più o meno dirette dalle scommesse sportive.È il segnale del vizio. La malattia. Ludopatia.Ma che la sua punizione sia “esemplare” nel senso di esempio, non di severità giustizialista e populista. Perchè è improprio chiamarlo gioco, seppure con l’aggiunta “d’azzardo”.. Che qualsiasi Stato dovrebbe in qualche modo curare, o almeno tenere sotto controllo. Perchè non basta scriverlo in corpo 0,5 in fondo ai siti oppure pronunciarlo a mille all’ora negli spot televisivi.Anzi, c’è chi, come purtroppo Fagioli potrebbe perdere se sarà colpevole anche qualche mese di sport, di calcio, di Juventus. Forse di nazionale. E sicuramente di vita sua.