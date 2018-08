Sembrava dovesse esserci il ritorno di Pedro Obiang in casa Samp: prestito con diritto di riscatto, bozza d'accordo trovata tra le due società e il sì del calciatore, voglioso di tornare in Liguria. Qualcosa, poi, però, è andato storto e ora la trattativa che sembrava chiusa è pronta a diventare una battaglia.



VIE LEGALI? - Pedro Obiang sta spingendo per tornare alla Sampdoria, lì dove si è espresso al meglio, ma le cose al West Ham sono cambiate: la dirigenza inglese non ha gradito le interferenze di alcuni intermediari, con tanto di minaccia di andare per vie legali. Una frenata bruschissima, ulteriormente complicata anche dal veto di Pellegrini, che non vorrebbe privarsi del giocatore. Samp-West Ham, animi tesi per il futuro di Obiang.