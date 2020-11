Il contratto di Tommaso Augello non è sicuramente una priorità a livello temporale per la Sampdoria. In casa blucerchiata ci sono infatti parecchie scadenze più imminenti, in particolare quelle al 2021. Eppure la dirigenza blucerchiata ha deciso, insieme con il procuratore del terzino, di ridiscutere i termini del contratto dell'ex Spezia.



Augello, scrive Il Secolo XIX, molto probabilmente rinnoverà sino a giugno 2025, allungando l'attuale rapporto di due anni (quello in essere scade nel 2023), ovviamente comprendendo un adeguamento salariale per il giocatore classe 1994.