Un paio di mesi per darsi un nuovo appuntamento e prolungare un felice matrimonio. Ormai tra Fabio Quagliarella e la Sampdoria sta diventando quasi una tradizione. Secondo Tuttosport, fra dicembre e gennaio la società blucerchiata tornerà a discutere il rinnovo del contratto con l'attaccante campano, questa volta sino al 2022 e quindi in pratica sino ai 39 anni. Non c'è nessuna fretta, non c'è nessuna pressione particolare nè da parte del giocatore nè da parte del club. Al momento la linea è quella di non andare oltre, in linea di massima, a un ingaggio di un milione annuo a giocatore.