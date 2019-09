Il pubblico della Sampdoria fa quadrato attorno alla squadra. In un momento delicato per i blucerchiati, tra voci relative alla cessione, una contestazione a Ferrero che non accenna a placarsi, un mercato inesistente e un avvio difficile in campionato, i tifosi doriani sperano di riuscire ad infondere un po' di serenità ai giocatori di mister Di Francesco.



Per questo motivo i principali gruppi della Sud hanno diramato un comunicato, con l'obiettivo di chiamare a raccolta i sostenitori blucerchiati per mercoledì 11 settembre. "​Oggi come mai sentiamo nostro un dovere: fare quadrato intorno alla squadra" si legge nel testo diramato sui canali ufficiali. "I discorsi stanno a zero. Ancora una volta occorre andare alle basi dell’essere tifosi: sostenere. Supportare. Spingere. Non possiamo aspettare, Questo dobbiamo fare. Questo sappiamo fare, meglio di qualsiasi altra cosa. E con noi ci dovrà essere chi sente di poter dare qualcosa alla squadra, alla Sampdoria. Un’ora di permesso al lavoro? Ben investita se si tratta di un gesto d’amore per la Sampdoria. Ci ritroveremo prima dell’importante trasferta di Napoli a Bogliasco (ora dell’allenamento ancora da comunicare), Mercoledì 11 settembre. Il campionato è appena iniziato e i ragazzi hanno bisogno, di noi, dei Sampdoriani, per dare subito una sterzata alla stagione, tutti insieme.



Ultras Tito Cucchiaroni

Fedelissimi 61

Valsecca

Federclubs

Molesti

Struppa

Cattivi Maestri"