Ecco i 22 ufficiali in campo per Sampdoria-Atalanta, una delle prime due gare della Serie A 2022-23:



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.



Atalanta: Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic, Zapata, Muriel. All. Gasperini